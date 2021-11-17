Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor

Haberler - İHA 17.11.2021 - 14:30
Sivas'ta doğup Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşüyor.
Bin 355 kilometre uzunluğundaki nehir yatağında, su seviyesinin azalması ile birlikte adacıklar ortaya çıktı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinden de geçen Kızılırmak'ta, son yıllarda yağışların azalması ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle debide düşüş yaşanıyor.
Bölgede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, çocukluk yıllarında Kızılırmak nehrinin coşkulu bir şekilde aktığını ve iklim değişikliği sebebi ile su seviyesinin düştüğünü söyledi.
Su debisinin iyice azaldığını dile getiren öğretmen, "Irmak yalnız verimliliğini, su hacmini, debisini iyice azalttı. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle iklimden kaynaklanıyor. Irmak çok acıklı durumda maalesef akmıyor. Bizim çocukluğumuzda yediğimiz lezzetli balıklar maalesef yok. Diğer barajlarda yaşayan sazanlar var ama lezzeti kalmadı çünkü su yok, su kirlendi" diye konuştu.
Kızılırmak nehrinin Türkiye için bir tarih olduğunu anlatan Durmuş, "Bundan daha iyi olmalı, beslemeliyiz, kirletmemeliyiz. Maalesef bu adacıklar hiç gözükmezdi. Doğanın intikam almasına katılıyorum. Kızılırmak, Türkiye’nin ekonomisi, güzelliği ve her şeyi ama maalesef gittikçe masumlaşıyor. Daha görkemli olmalı bu ırmak, her yönüyle gürül gürül akmalı diye düşünüyorum" dedi.