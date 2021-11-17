Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü. Suların çekilmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı.

Haberler - İHA 17.11.2021 - 14:30

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 1

Sivas'ta doğup Karadeniz'e dökülen 'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düşüyor.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 2

Bin 355 kilometre uzunluğundaki nehir yatağında, su seviyesinin azalması ile birlikte adacıklar ortaya çıktı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinden de geçen Kızılırmak'ta, son yıllarda yağışların azalması ve tarım arazilerinin düzensiz sulanması nedeniyle debide düşüş yaşanıyor.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 3

Bölgede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, çocukluk yıllarında Kızılırmak nehrinin coşkulu bir şekilde aktığını ve iklim değişikliği sebebi ile su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 4

Su debisinin iyice azaldığını dile getiren öğretmen, "Irmak yalnız verimliliğini, su hacmini, debisini iyice azalttı. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle iklimden kaynaklanıyor. Irmak çok acıklı durumda maalesef akmıyor. Bizim çocukluğumuzda yediğimiz lezzetli balıklar maalesef yok. Diğer barajlarda yaşayan sazanlar var ama lezzeti kalmadı çünkü su yok, su kirlendi" diye konuştu.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 5

Kızılırmak nehrinin için bir tarih olduğunu anlatan Durmuş, "Bundan daha iyi olmalı, beslemeliyiz, kirletmemeliyiz. Maalesef bu adacıklar hiç gözükmezdi. Doğanın intikam almasına katılıyorum. Kızılırmak, Türkiye’nin ekonomisi, güzelliği ve her şeyi ama maalesef gittikçe masumlaşıyor. Daha görkemli olmalı bu ırmak, her yönüyle gürül gürül akmalı diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 6
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 7
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 8
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 9
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 10
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor - 11

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