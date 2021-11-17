Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak alarm veriyor

Kızılırmak nehrinin Türkiye için bir tarih olduğunu anlatan Durmuş, "Bundan daha iyi olmalı, beslemeliyiz, kirletmemeliyiz. Maalesef bu adacıklar hiç gözükmezdi. Doğanın intikam almasına katılıyorum. Kızılırmak, Türkiye’nin ekonomisi, güzelliği ve her şeyi ama maalesef gittikçe masumlaşıyor. Daha görkemli olmalı bu ırmak, her yönüyle gürül gürül akmalı diye düşünüyorum" dedi.