Türkiye'nin en verimli arazisi için tehlike çanları

DHA 22.09.2021 - 10:03
Türkiye’de suyun yüzde 75'ini kullanan tarım sektörünün disipline edilmesi gerektiğini dile getiren Ödemiş, şöyle konuştu:
“Türkiye yılda 54 milyar metreküp su kullanır. Bunun 40 milyar metreküpünü tarımda, 7 milyar metreküpünü içme ve kullanma suyu olarak evlerimizde kullanırız. 7 metreküp civarındaki suyu da sanayide kullanmaktayız. Dolayısıyla tarım gibi büyük bir sektörü disipline etmediğimiz sürece, daha az su kullanan sulama stratejilerine geçmediğimiz sürece, su kaynakları ile ilgili bir planlama yapmamız şu anda çok mümkün gözükmüyor."