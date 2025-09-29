Türkiye’nin en verimli tarım ovalarından biri: Çeltik hasadı başladı

Bafra Kelikler Mahallesi'nde bulunan bir tarlada biçerdöverler eşliğinde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinlik protokol konuşmaları ile başladı. Çeltiğin önemine değinen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Tarım stratejik bir sektör ve bu stratejik önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Yaşadığımız pandemi süreci ve Ukrayna - Rusya savaşı herkese tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu öğretti. Bir yandan dünya nüfusu artıyor, bir yandan küresel iklim değişikliğiyle beraber tarım risk altında. Daha çok üretmemiz gerekiyor ama küresel iklim değişikliğiyle beraber sürekli yaşanan don olayları, aşırı yağışlardan dolayı seller tarımsal üretimi tehdit eder durumda. Samsun üreticilerimiz de Samsun şehrimiz özellikle verimli ovalarıyla çalışkan üreticileriyle tarımsal üretimin arttırılması noktasında çok önemli görev üstlenmiş durumdalar. Gıda arz güvenliğinin sağlanması noktasında Samsunlu üreticilerimiz çok üründe olduğu gibi çeltikte de gene ülkemize önemli katkı sağlıyorlar. Çeltik üretiminde şu an Türkiye'de ikinci sırada yer alıyoruz. 2024 verilerine göre 222 bin dekarda 173 bin tonluk bir üretimimiz var. Oldukça verimli topraklarımız var. Gerçekten bu topraklarda çok kıymetli ürünler üretiliyor, elde ediliyor ve çoğu üründe de ülke sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz. Tabii, bakanlığımız son zamanlarda özellikle uygulanmış olduğu üretim planlamasıyla suyu merkeze alan bir üretim planlaması modeli geliştirdi. Çeltik üretiminde de yoğun su kullanımı söz konusu. Burada mevcut tava usulü yetiştiriciliğin yanında yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerini de kullanarak çeltik üretimini daha da arttırabiliriz. Bu şekilde uygulamalarla sudan yüzde 65-70'e varan tasarruf sağlama imkanımız da var" dedi.



Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "2015 yılında biz bu görevi aldığımızda, Bafra Ovası’nda 63 bin dekar ekili çeltik alanı vardı. Bugün, 2025 yılı hasadını yaptığımız bu dönemde, ekili alan 157 bin dekara ulaşmış durumda. Bu ne demek? Türkiye nüfusunun Samsun bölgesi baz alındığında, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 17-18’inin tükettiği pirinci üretmekten gurur duyuyoruz. Çok verimli ve kaliteli ovalara sahibiz. Cenab-ı Allah nasip etti; şu an Bafra Ovası’nda 157 bin dekarlık ekili alanda hasatlara başlamış bulunuyoruz" diye konuştu.





