Türkiye’nin en yaşlı meşe ağacı: Tam bin 127 yaşında
Türkiye’nin en yaşlı meşe ağacı tam bin 127 yıldır ğöğe uzanıyor. Bolu’nun Mengen ilçesindeki ağaç, 363 santimetre çapa, 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip… Ağacın bulunduğu Mamatlar köyü muhtarı, bölgeyi turizme kazandırmak istediklerini söyledi.
Bolu’nun Mengen ilçesinde Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip bin 127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.