Türkiye’nin en yaşlı meşe ağacı: Tam bin 127 yaşında

Hesaplamalara göre tahminen bin 127 yaşında olan, 363 santimetre çapa, 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip meşenin, anıt ağaçların bakım ve rehabilitasyonu kapsamında çürüyen yerleri alındı, çevresi ilaçlandı. Ağacın yakınındaki otluk ve çalılık alanların temizliği ise 6 gün sürdü.