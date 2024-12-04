Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri açıklandı: 6 üniversite "en yeşil üniversiteler" sıralamasında ilk 100'de yer aldı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde (UI Greenmetric), 6 Türk üniversitesi ilk 100'e girdi. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) İklim Eylem Endeksi'nde 36, Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde ise 46 Türk üniversitesi yer aldı.
YÖK'ten yapılanmaya göre, Yeşil Üniversite Endeksi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi 46'ncı, Yıldız Teknik Üniversitesi 63'üncü, Erciyes Üniversitesi 85'inci, Özyeğin Üniversitesi 89'uncu, Ege Üniversitesi 96'ncı, Yeditepe Üniversitesi ise 98'inci oldu. Ayrıca Türkiye'den 93 üniversitede ilk 1000'de yer almayı başardı.