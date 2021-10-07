’nin en yüksek ı, gelecek ay su tutacak

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile ’nin en yüksek ı olacak Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı. Yer altına inşa edilen , gelecek ay su tutmaya başlayacak, 4 ay sonra da enerji üretecek.

Haberler - DHA 07.10.2021 - 10:27

Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 1
Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 2

Gövde yüksekliği ile ’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek ı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.

Proje, ’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Barajla Antalya ili büyüklüğünde bir kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 3

7’NCİ KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 4
Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Doruk, “Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında tamamlanan, devam eden ve yapılacak işler konusunda bir koordinasyon toplantısı yaptık. İhtiyaçları tespit ettik. Yusufeli Barajı’nın su tutması ve yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde planlanan hedef takvimimiz var” dedi.
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 5
Projenin hızlı devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Yıldız da “Proje bugünlere kadar geldi artık sonuna yaklaştık. Çoruh Nehri üzerinde hidroelektrik kapasitesi yüksek ve enerji üreten Muratlı, Borçka, Artvin ve Deriner larımız var. Faaliyete alındığında Yusufeli Barajı da bunlara eklenecek. Baraj su tuttuğunda da ülke ekonomisine ciddi katkılar olacak” diye konuştu.
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 6

Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Kasım sonu itibariyle su tutacak , 4 ay sonra da enerji üretmeye başlayacak. Baraj ne kadar erken devreye girerse ülke ekonomisine o kadar katkısı olacak. Barajda nisan ayında elektrik üretmek için çalışmalarımız hazır durumda” dedi.

Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 7
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 8
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 9
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak - 10

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