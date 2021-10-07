Gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.

Proje, Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Barajla Antalya ili büyüklüğünde bir kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.