Haberler - DHA 07.10.2021 - 10:27
Gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.
Proje, Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Barajla Antalya ili büyüklüğünde bir kentte 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.
Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin devam ettiğini belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Kasım sonu itibariyle su tutacak baraj, 4 ay sonra da enerji üretmeye başlayacak. Baraj ne kadar erken devreye girerse ülke ekonomisine o kadar katkısı olacak. Barajda nisan ayında elektrik üretmek için çalışmalarımız hazır durumda” dedi.