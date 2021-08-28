Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı (Yusufeli Barajı ne zaman açılacak?)

Baraj inşaatına dökülecek son beton için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklediklerini söyleyen Limak İnşaat Altyapılar Genel Müdürü Mustafa Baştürk, “Projeye 2013 yılında kazı ve derivasyon tüneli çalışmalarıyla başladık. Şu anda gövde betonunu tamamıyla bitirmiş durumdayız. Sadece bir mikserlik beton ayırdık. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dökelim istiyoruz" dedi.