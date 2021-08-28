Türkiye'nin en yüksek barajı tamamlandı (Yusufeli Barajı ne zaman açılacak?)

DHA 28.08.2021 - 12:51 | Son Güncelleme : 28.08.2021 - 13:16
Artvin’de Çoruh Nehri üzerine yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı tamamlandı.
Baraj, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak.
Yakında su tutmaya başlayacak baraj ve 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olan Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı.
8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde temsili son metreküp beton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gelecek hafta dökülecek.
Baraj inşaatına dökülecek son beton için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklediklerini söyleyen Limak İnşaat Altyapılar Genel Müdürü Mustafa Baştürk, “Projeye 2013 yılında kazı ve derivasyon tüneli çalışmalarıyla başladık. Şu anda gövde betonunu tamamıyla bitirmiş durumdayız. Sadece bir mikserlik beton ayırdık. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dökelim istiyoruz" dedi.