Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi

Köprü ile ilgili çeşitli teknik bilgiler de veren Avcı, "Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak projeleri 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.