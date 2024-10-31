Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı ve Türkiye’nin 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyü, bugün yağan karla beyaza büründü.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü - 1

Türkiye’nin 2 bin 317 rakımlı en yüksek köyü beyaza büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü - 2

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı ve Türkiye’nin 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyü, bugün yağan karla beyaza büründü. Köy halkının hayvancılıkla uğraştığı ve kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü - 3

Barış Emen isimli köy sakini, “Bugün kar yağışı nedeniyle köyümüz adeta beyaza büründü.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü - 4

Bir yandan sevinçliyiz çünkü kar yağışını çoktan görmemişiz diğer yandan biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Eğer kar yağarsa hayvanlarımız içerde kalır yem konusunda zorluklar çekeriz” dedi.

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