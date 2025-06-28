Türkiye'nin en yüksek üçüncü zirvesi: Piknikçilerin yeni gözdesi oldu

Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen Rahmi Akdoğmuş isimli vatandaş, "Hava çok sıcak olduğu için çoğu insanlar tercihini Van Gölü'ne girmekle buluyor. Ama biz farklı bir tercih yaptık. Boş zamanlarımızı Süphan Dağı'nın eteklerindeki piknik yapmakla değerlendiriyoruz.