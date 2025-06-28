Türkiye'nin en yüksek üçüncü zirvesi: Piknikçilerin yeni gözdesi oldu
Bitlis sınırları içerisinde yer alan, 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı'nın etekleri, son dönemlerde doğaseverler ve piknikçilerin uğrak noktası haline geldi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sıcak havanın kendini iyice hissettirmesiyle vatandaşlar serinlenmek için farklı etkinlikler düzenliyor.
Adilcevaz ilçesinde yaşayan vatandaşlar sıcaktan bunalınca çareyi Süphan Dağı'nın eteklerinde piknik yapmakta buluyor.