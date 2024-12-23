Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada en zeki şehirlerin listesi belirlendi. En zeki iller listesinde il 10 sırada yer alan şehirler dikkat çektir. Listenin zirvesindeki il ise beklenmedik bir sürpriz yaşattı.

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 1

Türkiye'de en zeki iller hangisidir? sorusu merak ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, illerin IQ seviyelerini ortaya koyarak en zeki şehirlerin sıralamasını belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 2

81 ilde, 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket, çeşitli alanlarda sorulan sorular üzerinden illerin genel IQ seviyelerini ölçtü.

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 3

Anket sonuçlarına göre listenin zirvesine yerleşen şehir, pek çok kişi için beklenmedik bir sürpriz oldu. İşte, Türkiye'nin en zeki illeri ve onların IQ seviyeleri...

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 4

EN ZEKİ İLLER SIRALAMASINDA İLK 10

10.Kırklareli – 103.38

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 5

9.Bursa – 103.47

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 6

8.Balıkesir – 103.59

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 7

7.Kocaeli – 103.85

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 8

6.İstanbul – 104.02

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 9

5.Çanakkale – 104.02

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 10

4.Muğla – 104.12

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 11

3.İzmir – 104.51

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 12

2.Ankara – 104.91

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 13

1.Eskişehir – 105.20

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 14

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

İşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:

81- Bingöl
94.19
80- Siirt
94.52
79- Hakkari
95.16
78- Artvin
95.36
77- Kars
95.84
76- Bitlis
95.96
75- Ağrı
96.06
74- Düzce
96.26
73- Iğdır
96.69
72- Amasya
96.88
71- Erzincan
96.97
70- Bilecik
97.14
69- Adıyaman
97.29
68- Ardahan
97.33
67- Hatay
97.36
66- Çankırı
97.53
65- Muş
97.73
64- Van
97.74
63- Yozgat
98.05
62- Şanlıurfa
98.07
61- Bayburt
98.29
60- Şırnak
98.43
59- Elazığ
98.46
58- Batman
98.75
57- Adana
98.76
56- Erzurum
98.97
55- Manisa
99.06
54- Tokat
99.09
53- Kilis
99.14
52- Diyarbakır
99.19
51- Kahramanmaraş
99.28
50- Mardin
99.32
49- Gaziantep
99.40
48- Ordu
99.58
47- Niğde
99.60
46- Aksaray
99.63
45- Malatya
99.75
44- Kastamonu
99.98
43- Nevşehir
100.01
42- Isparta
100.06
41- Sivas
100.09
40- Burdur
100.15
39- Afyonkarahisar
100.17
38- Gümüşhane
100.24
37- Sinop
100.29
36- Aydın
100.34
35- Osmaniye
100.39
34- Kırıkkale
100.46
33- Giresun
100.56
32- Mersin
100.71
31- Karabük
100.85
30- Samsun
100.87

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 15

29- Çorum
100.95
28- Bolu
100.99
27- Tunceli
101.17
26- Edirne
101.28
25- Kayseri
101.42
24- Kütahya
101.65
23- Kırşehir
101.74
22- Sakarya
101.78
21- Bartın
102.13

Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek - 16

20- Denizli
102.14
19- Rize
102.32
18- Konya
102.36
17- Uşak
102.37
16- Karaman
102.52
15. Yalova
102.58
14- Zonguldak
102.68
13- Tekirdağ
102.82
12- Antalya
103.29
11- Trabzon
103.37

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