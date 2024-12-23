Türkiye'nin en yüksek zekalı illeri: Listesinin ilk sırasındaki şehrin IQ seviyesi çok yüksek
Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada en zeki şehirlerin listesi belirlendi. En zeki iller listesinde il 10 sırada yer alan şehirler dikkat çektir. Listenin zirvesindeki il ise beklenmedik bir sürpriz yaşattı.
Türkiye'de en zeki iller hangisidir? sorusu merak ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, illerin IQ seviyelerini ortaya koyarak en zeki şehirlerin sıralamasını belirledi.