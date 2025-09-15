Türkiye'nin Gastronomi şehri: Zengin mutfağıyla damakları tatlandırıyor

Çadır, "Acısıyla, tatlısıyla, görsel şovlarıyla dünyada böyle Gaziantep gibi bir şehir yok. Yüzyıllardır bu yönüyle Gaziantep'in lezzetleri damakları tatlandırdığı gibi göz zevkini de doyuruyor. Bu anlamda da göz zevkini önde bulunduruyor. Yemeklerimizin hepsi tarihten gelen yemeklerdir. Yemeklerimizin hepsi 100-200 yıllıktır. Gaziantep'in yemekleriyle hem damağımız şenleniyor hem de gözümüz doyuyor. Gaziantep yokluktan gelen ve yoklukla yoğrulmuş bir şehir. Patlıcanın sapından bile yemek yapılan bir şehirde diğer ürünler ele geçtikten sonra türlü türlü yemekler yapılmış. Yüzyıllardır da bu lezzetlerimiz gelen misafirlere ikram ediliyor. Bu şehre başarı yoklukla geldi. Antep savunması döneminde zerdali çekirdeğinden yemek yapan bir şehirde, 6 bin 317 şehit verilen bir şehirde ve açlıkla kırılan bir şehirde şu an yüzlerce çeşit yemek var. Yemeklerde kendimizi geliştirip bugünlere gelmişiz" dedi.





