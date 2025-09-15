Türkiye'nin Gastronomi şehri: Zengin mutfağıyla damakları tatlandırıyor
Gastronomi şehri Gaziantep mutfağının birbirinden eşsiz lezzetli yemekleri ver tatlıları adeta damak çatlatıyor.
Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağına dahil edilen ve eşsiz lezzetlerinden dolayı Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'in yemek ve tatlıları hem damağa hem göze hitap ediyor. 2015 yılında Gaziantep'in UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edilmesiyle kentin eşsiz lezzetleri büyük ilgi görmeye başladı.