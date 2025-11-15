Türkiye'nin gizemli noktalarından: Fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor

15.11.2025 16:29

Son Güncelleme: 15.11.2025 16:42

Kahramanmaraş’ta kimi zaman mavi kimi zaman turkuaz rengiyle dikkat çeken Yeşilgöz Gölü binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Kahramanmaraş’ta şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi’nde bulunan Yeşilgöz Mesire Alanı ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor

Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri mest ediyor. Yeşilgöz Gölü, temiz havası ve doğal güzelliğiyle yıl boyunca özellikle sonbaharda ziyaretçileri ağırlıyor.

Türkiye’nin gizemli obruklarından biri olan ve kartpostallık görüntüler sunan Yeşilgöz Gölü, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Sonbahar manzarası eşliğinde göl manzarasını fotoğraflamak isteyen fotoğraf severler hafta sonu bölgeyi ziyaret ediyor.