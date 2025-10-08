Türkiye'nin gözdesi, hasadı yüz güldürdü: Verimli ovalarda yetişiyor

Fener Mahallesi'nde yaklaşık bin dönüm arazide çeltik üretimi yapan Halıcı ailesinden Kemal Halıcı ise bu ürünün yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da tanınması gerektiğini söyledi. Halıcı, "Fener Mahallesi, Karadeniz'in Kızılırmak'la buluştuğu eşsiz bir yer. Burada çeltik harmanımıza başladık ve dökümlerimiz oldukça güzel. Fiyatlar da istediğimiz seviyelerde olursa, üreticinin emeği boşa gitmemiş olur. Bafra çeltiği, basit bir pirinç değil. Türkiye'de isim yapmış bir ürün ve biz bunu dünyaya taşımak istiyoruz" diye konuştu.



