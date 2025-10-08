Türkiye'nin gözdesi, hasadı yüz güldürdü: Verimli ovalarda yetişiyor
Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Verimli ovalarda yetişen Bafra çeltiği, bu yıl hem randıman hem de kalite açısından üreticinin yüzünü güldürdü. Fiyatların da istenilen seviyede olması çiftçiye umut verirken, Bafra pirinci yine Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bu yıl yaklaşık 157 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını, hasadın eylül ayında başladığını ve ekim sonuna kadar süreceğini belirtti.
Tosuner, verim ve kaliteye dikkat çekerek, fiyatların da üretici açısından tatmin edici olduğunu söyledi. Tosuner, "Satışlarımız makul fiyatlarla devam ediyor, alıcı firmalar bölgemize yoğun ilgi gösteriyor. Bunun en büyük nedeni, Bafra çeltiğinin yüksek randıman, kalite ve leke içermeyen tanelere sahip olması. Kalın taneli pirincin kilosu 43-44 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca çeltiğimizin aroması ve lezzeti de oldukça yüksek. Hasatta yaptığımız pilavda bu fark açıkça görülüyor" dedi.