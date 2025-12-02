Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Bu riskin kaynağı ise Ermenistan sınırında yer alan Metsamor Nükleer Santralı. Bu durumun, bölgede kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygın görülmesine katkı sunduğu belirtiliyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) raporuna göre Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor. Hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığına değinen vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Türkiye'de 81 ilin içerisinde en fazla hava kirliliği olan ilin Iğdır olduğunu belirten Allahverdi Kum, "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Iğdır'da yeterli derecede doğal gaz yoktur. Iğdır'ın daha etrafındaki bazı mahallelerinde bile doğal gaz yoktur. Onun için kömür ve tezek yakıldığı için bir de Iğdır ili böyle çukurda olduğu için dört etrafı dağlarla çevrili olduğu için hava kirliliği Iğdır'da fazladır. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt'tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır'da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.