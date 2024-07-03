Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı! Endişelendiren görüntü: Sular 2 metre çekildi, koku tehdidi başladı
Isparta Eğirdir Gölü'nde iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık etkisini gösterdi. Gölde aşırı su kaybı nedeniyle sular yaklaşık 2 metre çekilirken, göl çevresinde balçık, hayvan dışkısı ve çevre atığı sebebiyle de koku problemi yaşanıyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su kaynağı olan günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl' olarak adlandırılan Eğirdir Gölü'nde, su çekilmeleri yaşanıyor. Gölde aşırı su kaybı nedeniyle sular yaklaşık 2 metre çekilirken, göl çevresinde balçık, hayvan dışkısı ve çevre atığı sebebiyle de koku problemi yaşanıyor.