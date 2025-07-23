Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre?

"TAYFUN BLOK-4 HİPERSONİK FÜZE CAYDIRICI ETKİYE SAHİP"

Murat İkinci, TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze hakkında, "Aslında ülkemizin balistik füze teknolojisi alanında geldiği noktayı gösteren çok önemli bir ürün. Malumunuz TAYFUN Projesi halihazırda seri üretimde ve envanterdeki çalışmaları devam ediyor. TAYFUN BLOK-4, hipersonik hıza sahip olan, 10 metre boyuyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak." diye konuştu.



Bugün tanıttıkları yeni ürünlerin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine, sonra dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine güç çarpanı olarak çok ciddi etkiler yapacağını dile getiren İkinci, "Modern harp ortamında özellikle hipersonik balistik füzelerin önemini yakın zamanda görmüş olduğumuz olaylarla çok net anlamış bulunmaktayız. TAYFUN ailesinin yeni üyesi TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzemiz de inşallah bu anlamda kara kuvvetlerimizin gücüne de güç katacak."