Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre?
Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki milli atılımlarına bir yenisi daha eklendi. Roketsan tarafından geliştirilen ve kamuoyuyla ilk kez paylaşılan TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzesi, menzili, isabet oranı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin bölgesel caydırıcılık kabiliyetini artıracak bu yeni silah sistemi, stratejik hedeflere yönelik nokta atışı yapabilme kapasitesine sahip. Peki, TAYFUN BLOK-4 özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre?
Roketsan’ın mühendislik gücüyle geliştirilen TAYFUN BLOK-4, önceki versiyonlara göre çok daha uzun menzilli ve yüksek isabet oranına sahip. İşte öne çıkması beklenen özellikleri;