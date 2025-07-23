Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre?

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki milli atılımlarına bir yenisi daha eklendi. Roketsan tarafından geliştirilen ve kamuoyuyla ilk kez paylaşılan TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzesi, menzili, isabet oranı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin bölgesel caydırıcılık kabiliyetini artıracak bu yeni silah sistemi, stratejik hedeflere yönelik nokta atışı yapabilme kapasitesine sahip. Peki, TAYFUN BLOK-4 özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre?

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre? - 1

Roketsan’ın mühendislik gücüyle geliştirilen TAYFUN BLOK-4, önceki versiyonlara göre çok daha uzun menzilli ve yüksek isabet oranına sahip. İşte öne çıkması beklenen özellikleri;

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Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre? - 2

TAYFUN BLOK-4'TE OLMASI BEKLENEN ÖZELLİKLER

Menzil: BLOK-4 versiyonunun menzilinin 1.000 kilometreyi aşması bekleniyor. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya hipersonik füzesi olma unvanını taşıyacak.

Güdüm Sistemi: GPS/INS destekli gelişmiş ataletsel güdüm sistemi sayesinde metre altı hassasiyetle hedef vurma kabiliyetine sahip olabilir.

Savaş Başlığı: Farklı tiplerde (parçacıklı, delici, yüksek patlayıcılı) savaş başlıklarıyla donatılabiliyor. Böylece çeşitli hedef türlerine karşı etkin çözüm sunubilecek.

Platform Uyumu: Karadan mobil platformlardan fırlatılabilecek. Böylece hareketli rampalar sayesinde hızlı konuşlanma ve vur-kaç kabiliyeti sağlaması bekleniyor.

Elektronik Harbe Dayanıklılık: Elektronik karıştırma ve aldatma girişimlerine karşı dirençli yapısıyla, modern harp ortamlarında güvenilirlik sunacak.

Fırlatma Süresi: Dakikalar içinde fırlatma hazırlığı tamamlanabiliyor, bu da hızlı reaksiyon gerektiren durumlarda büyük avantaj sağlıyor.

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre? - 3

"TAYFUN BLOK-4 HİPERSONİK FÜZE CAYDIRICI ETKİYE SAHİP"

Murat İkinci, TAYFUN BLOK-4 hipersonik füze hakkında, "Aslında ülkemizin balistik füze teknolojisi alanında geldiği noktayı gösteren çok önemli bir ürün. Malumunuz TAYFUN Projesi halihazırda seri üretimde ve envanterdeki çalışmaları devam ediyor. TAYFUN BLOK-4, hipersonik hıza sahip olan, 10 metre boyuyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak." diye konuştu.

Bugün tanıttıkları yeni ürünlerin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine, sonra dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine güç çarpanı olarak çok ciddi etkiler yapacağını dile getiren İkinci, "Modern harp ortamında özellikle hipersonik balistik füzelerin önemini yakın zamanda görmüş olduğumuz olaylarla çok net anlamış bulunmaktayız. TAYFUN ailesinin yeni üyesi TAYFUN BLOK-4 hipersonik füzemiz de inşallah bu anlamda kara kuvvetlerimizin gücüne de güç katacak."

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre? - 4

TAYFUN BLOK-4 NEDEN ÖNEMLİ?

TAYFUN BLOK-4, sadece teknik anlamda değil, jeopolitik açıdan da büyük bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu füze sayesinde Türkiye, düşman hedeflerini bin kilometre öteden etkisiz hale getirme kapasitesine ulaşarak stratejik caydırıcılığını üst düzeye taşıyor. Ayrıca NATO üyesi ülkeler arasında bu menzil ve hassasiyette yerli üretim balistik füzeye sahip çok az ülke bulunuyor.

Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4: Özellikleri nedir, kapasitesi ne ve menzili kaç kilometre? - 5

TAYFUN BLOK-4 NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Resmi takvime göre test süreçleri devam ediyor. Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamalara göre, TAYFUN BLOK-4’ün sene sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

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