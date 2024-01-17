Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta?

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ertelendiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın ertelendiğini belirtmişti. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek?

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - 1

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından uzay yolculuğunun tarihi merak konusu oldu. Öte yandan fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - 2

SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla NASA'nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden bu gece TSİ 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılması bekleniyordu. Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - 3

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun (ABD yerel saatiyle) 18 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - 4

SPACEX'İN AÇIKLAMASI


Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Fırlatmanın yarın gece TSİ 00.49’da yapılması planlanıyor.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, erteleme ile ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta? - 5

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

DAHA FAZLA GÖSTER