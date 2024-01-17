Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta?

SPACEX'İN AÇIKLAMASI



Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Fırlatmanın yarın gece TSİ 00.49’da yapılması planlanıyor.



Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, erteleme ile ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.