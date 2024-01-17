Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek? Uzay yolculuğu ne zaman, saat kaçta?
SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ertelendiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın ertelendiğini belirtmişti. Peki, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından uzay yolculuğunun tarihi merak konusu oldu. Öte yandan fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.