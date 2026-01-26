Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağında kadın imzası. "KIZILELMA yarının oyun kurucusu"

5 yıldır İHA pilotluğu yaptığını belirten Ergin, “Bugün AKINCI'ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç. KIZILELMA yarının oyun kurucusu olduğu söyleyebiliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sitemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler.” diyerek gençlere şu mesajı verdi:

"Bu anlamda İstikbal Göklerdedir diye yolumuzu aydınlatan Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in de izinde ilerlemeye devam etsinler."