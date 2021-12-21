Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı

Ortodonti alanında Türkiye’nin ilk kadın uzmanı olan ve dün 105 yaşında vefat eden Ayşe Mayda, memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 15:19

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 1

İzmir'de 105 yaşında hayatını kaybeden ortodonti alanında 'nin ilk kadın uzmanı Ayşe Mayda'nın cenazesi toprağa verildi.

Mayda'nın naaşı, yakınları tarafından özel hastanenin morgundan alındıktan sonra evinin yakınında bulunan Hacı Ahmet Tatari Camisi'ne getirildi.

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 2

Kızı Nalan Mayda, taziyeleri kabul etti.

Ortodonti alanında 'nin ilk kadın uzmanı olan Ayşe Mayda'nın cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 3

Cenazeye, Mayda'nın yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ayşe Mayda önceki gün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 4

AYŞE MAYDA KİMDİR?

İzmir'de 1916 yılında dünyaya gelen Mayda, İstanbul Üniversitesinin o dönemki adıyla "Diş Tababeti Mektebi"nden 1941 yılında mezun oldu.

Ortodonti alanında 'nin ilk kadın uzmanı olarak 4 yıl sonra İzmir'de muayenehanesini açan Mayda, birçok dernekte görev aldı.

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 5

Ayşe Mayda, elde ettiği başarının kaynağı olarak gördüğü ve ilk gençlik döneminde İzmir'de iki kez görme şansı bulduğu Atatürk'e dair anılarını da gazetecilerle paylaşmıştı.

Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 6
Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 7
Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı - 8

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