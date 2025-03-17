Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti: 3 bin 500 dönemlik meraydı, 692 köy evi inşa edildi

Sağ olsun devletimizden, üçe beşe bakmadan bizlere konut yaptı. Reisimiz Cumhurbaşkanımızdan muhtarlarımıza kadar teşekkür ederiz. Evler çok mükemmel bir yapı. Eskiden oturduğumuz evleri böyle değildi. Dolabından tut lavabosuna kadar böyle bir şey yoktu. Böyle evlerin yapılacağını tahmin edemezdik. Burası önceden meraydı şimdi ise bize yuva oldu" dedi.





