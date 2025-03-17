Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti: 3 bin 500 dönemlik meraydı, 692 köy evi inşa edildi
Hatay’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmalarıyla 16 mahalleyi birleştirerek inşa edilen Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinde sona gelindi. Yaklaşık 692 köy evinin inşa edildiği kırsal uydu kenti, geçmişte hayvanların otlatıldığı mera alanıyken yüzlerce depremzede aileye sıcak yuva olacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgenin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.