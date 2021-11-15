Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kapanıyor

"ÇİKOLATA KUTUSUNDA 1810 YAZIYOR"

Pastaneyi bırakıp gideceklerini söyleyen Lebon Pastanesi ortaklarından Abdurrahman Cengiz (75), "Pastane, Charles Bourdon tarafından kurulmuştur. Lebon Pastanesi'nin tarihini biz kitaplardan 1886 olarak biliyoruz. Ancak bir müşterimiz bize Lebon'un eski bir çikolata kutusunu getirdi. O çikolata kutusunda 1810 yazıyor" dedi.

Lebon'un Türkiye'nin ilk pastanesi olduğunu dile getiren Cengiz, "Biz buranın patentini aldık ve 36 yıldır bu pastaneyi işletiyoruz. Çıkarılan borçlar kanunuyla bir yerde 10 yıl kiracıysanız gerekçe göstermeden mülk sahibi sizi tahliye edebilir. Bu nedenle kiracısı olduğumuz Karagözyan Vakfı bizi tahliye kararı aldırdı. Ama Yargıtay, bu kararı bozdu '2020 yılına kadar çıkaramazsınız' dedi. Karagözyan Vakfı, bize 2010 yılından bu yana kontrat yapmıyor. Biz de çaresiz kaldık. Boşaltma kararı aldık. 31 Aralık tarihinde pastaneyi kapatacağız. Üzgünüz ama yapılacak bir şey yok. Bırakıp gideceğiz" diye konuştu.