Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti

Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden 10 yıl geçti. Naklin yapıldığı Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde operasyonun 10. yıldönümünü doktorlarla pasta keserek kutladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 15:05

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 1

'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 10. yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 2

Acar'ın yüz naklinin 10. yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde düzenlenen programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 3

Rektör Özlenen Özkan, 'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın ameliyatından sonra 10 yıl geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 4

Acısı ve tatlısıyla mücadele dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Özkan, "Serüvenimiz 'nin ilk kol nakliyle 12 yıl önce başladı ve tüm bu ekibin başında da Ömer hocam vardı. O olmasaydı bunu yapmak mümkün değildi. Yaptığımız nakillerin arasından en çok ilk yüz nakli ilgi çekti. Bundan sonraki süreçte de bu nakillerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 5

Sağlık Bakanlığının nakiller sırasında, ulaşımından ameliyatına, ilacından bütün aşamalarına finansman desteği verdiğinin altını çizen Özkan, " bu açıdan çok şanslı, finansmanı düşünmek zorunda kalmadık. Uğur'un yüzü için organ bağışında bulunan aileye ve tüm Türkiye'de bağış yapan ailelere teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 6

Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaşayan birinin yüzünün Acar'ın yüzüne nakledilmesi açısından yüz naklinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 7

Yüz naklinin, ülkenin sağlık altyapısını, tıp düzeyini ve sağlığın hangi düzeyde olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bağış yapan tüm ailelere, Sağlık Bakanlığına ve bunun finansmanını sağlayan kurumlara teşekkür ederiz. Dünyanın en sosyal hizmetini bizim halkımıza sunuyorlar. Nakillerde finansman kısmının konuşulmadığı ender ülkelerden biriyiz. Başka bir örneğinin olmadığını her mecrada söylüyorum. Uğur 10. yılını tamamladı, onun ardından önemli yüz, kol ve rahimle 12 nakil gerçekleştirdik. Bunlar sadece sayı değil ülkenin geldiği aşama, imaj açısından önemli nakiller ve dünyada hala ilgi taşıyor."

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 8

İlk yüz nakli yapılan Uğur Acar da Cumhuriyeti'ne, Sağlık Bakanlığına ve nakli gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 9

Organ bağışında bulunan aileye minnettar olduğunu anlatan Acar, "10 yıl bir rüya, geldi geçti. Acısıyla, tatlısıyla farklı farklı süreçler geçirdik ama her zorlu süreci atlatmasını bildik. Yeni zorlu süreçler bizi bekliyor ama en iyi şekilde atlatacağıma eminim." dedi.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 10

Akdeniz Üniversitesinin ikinci yüz nakli Turan Çolak da programı katıldı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 11

Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla pasta kesti.

Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 12
Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti - 13

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER