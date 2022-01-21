Türkiye'nin ilk yüz nakli: Üzerinden 10 yıl geçti

Yüz naklinin, ülkenin sağlık altyapısını, tıp düzeyini ve sağlığın hangi düzeyde olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:



"Bağış yapan tüm ailelere, Sağlık Bakanlığına ve bunun finansmanını sağlayan kurumlara teşekkür ederiz. Dünyanın en sosyal hizmetini bizim halkımıza sunuyorlar. Nakillerde finansman kısmının konuşulmadığı ender ülkelerden biriyiz. Başka bir örneğinin olmadığını her mecrada söylüyorum. Uğur 10. yılını tamamladı, onun ardından önemli yüz, kol ve rahimle 12 nakil gerçekleştirdik. Bunlar sadece sayı değil ülkenin geldiği aşama, imaj açısından önemli nakiller ve dünyada hala ilgi taşıyor."