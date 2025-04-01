Türkiye'nin ilk zaman müzesi: En iyi figür ödülüne layık görülmüştü

Müze içerisindeki ürünleri anlatan üze içerisindeki ürünleri anlatan Yayla, "Müzemizin içerisinde güneş saatleri, usturlap, ruzname, Osmanlı dönemine ait saatleri gibi önemli eserler var. Bu eserler içerisinde de en önemlisi arkamda görmüş olduğunuz usturlaptır. Usturlap yıldız yakalar anlamına gelmektedir. İlk üretim süreci 900'lü yıllarda başlıyor. Mısırlı İslam alimleri tarafından bu gördüğünüz usturlap geliştiriliyor. Bir ölçüm aracı aslında baktığımız zaman bine yakın ölçümü bu alette yapabiliyorlar. Müzemiz 2014 yılından günümüze kadar hizmet vermektedir. Birçok vatandaşımız burayı ziyaret ettikten sonra ülkelerine gittiği şehirlerde arkadaşlarına tavsiye etmektedir. Biz de burayı hala ziyaret etmemiş olan Konyalı vatandaşlarımız varsa ya da şehir dışından, ülke dışından burayı merak eden ya da zaman müzesini merak eden insanlar varsa müzemize bekleriz" diye konuştu.