Türkiye'nin ilk zaman müzesi: En iyi figür ödülüne layık görülmüştü
Konya'nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille'de bulunan Türkiye'nin ilk Zaman Müzesi, Roma dönemine kadar uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eser ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
2012 yılında merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ‘Tarihe Vefa Projesi' çerçevesinde restorasyonu tamamlanan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille Şapeli'nde kurulan Zaman Müzesi'nde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser sergileniyor.