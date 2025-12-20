Türkiye'nin kar haritası açıklandı. Palandöken'de kalınlık 55 santimetreyi buldu

Ölçümlere göre kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları (santimetre) şöyle:

Palandöken 55, Hakkari 33, Sarıkamış 29, Kartalkaya 25, Konaklı 25, Çambaşı 23, Nemrut 21, Zigana 21, Akdağ 14, Mersivan 9, Gevaş Abalı 8, Yıldız Dağı 7, Yalnızçam 7, Ilgaz 4, Ergan 2, Keltepe 2 ve Murat Dağı 1.

Kar yağışlarının yetersiz olması, bazı kayak merkezlerinde sezonun gecikmesine neden oluyor.