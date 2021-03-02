Türkiye'nin kontrollü normalleşme dönemi: Yüz yüze eğitim başladı

Kabine toplantısının ardından belirlenen kategori ve şartlarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başladı. Salgınla ara verilen okullarda ders zili 4 ay sonra çaldı ve çocuklar okula koştu.

Abone ol Paylaş









DHA 02.03.2021 - 12:33

Ülke genelinde tüm ilkokullar ile 8. Ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler veli rızasıyla okula alındılar.

Türkiye'nin 1 Mart kademeli normalleşme adımları, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında açıklandı. Bu kapsamda yüz yüze eğitim için alınan kararlar şu şekilde duyuruldu: Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

İşte Türkiye'den yüz yüze eğitim fotoğrafları...

Vaka sayısı en az olan il Şırnak Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüs risk haritasında mavi renkli iller listesinin ilk sırasına yerleşen Şırnak'ta yüz yüze eğitime geçildi.

Okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler, okulların bir daha kapanmasını istemediklerini ifade ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, güzel sonuçlarla yıl sonunu getireceklerini belirterek, önlemlere uyan Şırnaklılar'a teşekkür etti.

'Mavi renkli' Van Corona virüs risk haritasında mavi renkli iller arasında yer alan Van'da da öğrenciler bugün okullarına gitti.

Kent genelinde 310 bin öğrenci ders başı yaptı.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitime kademeli normalleşme ile başladı.

MUŞ Mavi renkli kategoride yer alan bir diğer il ise Muş.

Muş'ta ülke genelinde olduğu gibi öğrenciler velileriyle birlikte okullarının yolunu tuttu. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim görmenin heyecanı içerisindeki ögrenciler, sınıflarına koştu.

'Sarı renkli' Ankara Türkiye'nin corona virüs risk haritasına göre orta riskli iller (sarı) arasında yer alana Ankara'da, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı.

Mesafeli şekilde sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dezenfekte edilen okula girdi.

Adana Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından orta riskli (sarı) iller kategorisindeki Adana'da da yüz yüze eğitime başlandı.

Adana'da okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar, sınav öğrencileri olan 8'inci ve 12'nci sınıflar için alınan yoğun tedbirlerle okullara gidebiliyor.

Orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te de yüz yüze eğitim başladı.

'Turuncu renkli' Kırıkkale Yüksek riskli iller kategorisindeki Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı.

Kırıkkale'de yüz yüze eğitimin kapsamı, diğer yüksek riskli (turuncu) iller gibi; anaokulları, ilkokul, 8 ve 12'nci sınıflar olarak belirlendi.

Niğde Yüksek riskli illler (Turuncu) kategorisinde yer alan Niğde'de kontrollü normalleşme süreci başladı.

'Kırmızı renkli' Trabzon Trabzon'da 4 ay aradan sonra tekrar okullarına kavuşan öğrenciler kolbastı eşliğinde mesafeli oyunlar oynayarak sınıflarına girdi.

Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar bugün eğitim öğretime açılırken Trabzon'da güne özel açılış töreni düzenlendi.