Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma
İstanbul'un orta yerinde vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun katili ve ona yardım edenler, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Bahar Aksu cinayetinde yargılama başlıyor.
Türkiye'nin gündemine oturan cinayet, 5 Mayıs günü Şişli'de işlendi.
Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti.
Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı tutuklanmıştı.