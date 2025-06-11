Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma

"OLDUKÇA TEDİRGİNİM"

Aksu'nun öldürüldüğü Şişli'deki bir terzi ise çok neşeli bir insan olan Aksu'nun cuma günü çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlatmıştı.

Terzinin ifadesine göre; Aksu, "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" demişti.

BAHAR İKİ KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bahar Aksu ile eski eşi 2019 yılında evlenmişti. Şiddet evliliğin ilk yıllarında ortaya çıktı.

Aksu, 2020 yılında tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi oldu.

Genç kadın, tehditler sonrası 5 Mayıs günü sokak ortasında öldürüldü.