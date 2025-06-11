Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma

İstanbul'un orta yerinde vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun katili ve ona yardım edenler, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma - 1

Bahar Aksu cinayetinde yargılama başlıyor.

Türkiye'nin gündemine oturan cinayet, 5 Mayıs günü Şişli'de işlendi.

Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti.
Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı tutuklanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma - 2

YARGILAMA BAŞLIYOR

Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden üç kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi.

Duruşmanın saat 10.30'da başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma - 3

ÇANAKKALE'DEN GELİP KEŞİF YAPTILAR

Katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyette verdiği ifadede cinayeti kabul edip, "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." demişti.

Olayın yaşandığı 5 Mayıs'tan önceki cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini anlatmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma - 4

"DİRENİNCE VURDUM"

Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş, şüphelilerin cinayetten önce bir oteldeki görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." demişti.

Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma - 5

"OLDUKÇA TEDİRGİNİM"

Aksu'nun öldürüldüğü Şişli'deki bir terzi ise çok neşeli bir insan olan Aksu'nun cuma günü çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlatmıştı.
Terzinin ifadesine göre; Aksu, "Anlatamadığım çok şey var. Oldukça tedirgin ve mutsuzum" demişti.

BAHAR İKİ KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bahar Aksu ile eski eşi 2019 yılında evlenmişti. Şiddet evliliğin ilk yıllarında ortaya çıktı.

Aksu, 2020 yılında tehdit ve kasten yaralama suçlarından şikayetçi oldu.

Genç kadın, tehditler sonrası 5 Mayıs günü sokak ortasında öldürüldü.

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