Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı!

Esra Erol'un programında gündeme gelen bir aile ilişkisi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan olayda, 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri iddia edildi. Damat adayı ile kaynana, gözaltına alındı. İki isim çıkarıldıkları mahkemede nitelikli tehdit suçlamasıyla tutuklandı.

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 1

Sosyal medya damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 2

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 3

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 4

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 5

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. İlginç olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 6

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı! - 7

TUTUKLANDILAR

Esra Erol'da programının dünkü bölümünde, tepkilerin odağındaki damat ve kayınvalide canlı yayında gözaltına alındı.

Cuma Doğan ve birlikte olduğu kayınvalidesi Güldane Şahin'in hakkında "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Cuma Doğan'ın asker firarisi olduğu da ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarılan iki isim, nitelikli tehdit suçundan tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER