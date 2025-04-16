Türkiye'nin konuştuğu damat ve kaynana tutuklandı!
Esra Erol'un programında gündeme gelen bir aile ilişkisi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan olayda, 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri iddia edildi. Damat adayı ile kaynana, gözaltına alındı. İki isim çıkarıldıkları mahkemede nitelikli tehdit suçlamasıyla tutuklandı.
Sosyal medya damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.