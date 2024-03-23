imsakiye

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı

Eyüpsultan’daki ehliyetsiz sürücü T.C’nin neden olduğu trafik kazası ve sonrasında annesi Eylem Tok’la ABD’ye firarı Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Kazaya ilişkin soruşturmada hakkında yurt dışında çıkış yasağı konulan ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen T.C’nin babası Bülent Cihantimur, bu sabah Şişli’deki polis merkezine geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 1

Eyüpsultan’daki orman yolunda Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

Ehliyetsiz sürücü T.C. kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok’la birlikte önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı.

Firari anne ve oğlu New York’ta görüntülenmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 2

Kazanın yaşandığı geceye ilişkin dün ortaya çıkan yeni görüntülerde anne Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anlarda Göktürk’te oturduğu kafeden panikle çıkışı yer almıştı.

Eylem Tok’un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı: Hesabı ödemeden kafeden çıktılar

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 3

Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur’a yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 4

Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi’ne geldi.

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 5

Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 6

Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı.

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 7

Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER