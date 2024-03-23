Türkiye’nin konuştuğu firar: T.C’nin babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
Eyüpsultan’daki ehliyetsiz sürücü T.C’nin neden olduğu trafik kazası ve sonrasında annesi Eylem Tok’la ABD’ye firarı Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Kazaya ilişkin soruşturmada hakkında yurt dışında çıkış yasağı konulan ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen T.C’nin babası Bülent Cihantimur, bu sabah Şişli’deki polis merkezine geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.
Eyüpsultan’daki orman yolunda Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.
Ehliyetsiz sürücü T.C. kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok’la birlikte önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı.Firari anne ve oğlu New York’ta görüntülenmişti.