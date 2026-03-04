Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı
İHA
Ankara'da kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından öldürülen Hakan Çakır'ın ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde işlenen Hakan Çakır cinayeti yargılamasında yeni bir gelişme yaşandı.
Olay geçen yıl ağustos ayında gerçekleşmiş, uzun süre Türkiye gündeminde yer almıştı.
Hakan Çakır isimli genç, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan 18 yaşından küçük kişilerce öldürülmüştü.
Genç Hakan'ın ölümüne ilişkin dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Sanıkların çocuk yaşta olması nedeniyle yargılama kapalı olarak gerçekleşti.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı, Çakır'ın bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin davada sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'ın kasten öldürme suçundan müebbet, iki kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Savcı, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Mütalaada aynı dosyada basit yaralama suçundan haklarında beşer yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir hakkında ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edildi.
Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
"ÜÇ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİLER"
Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan baba Şahin Çakır, sanıkların emniyet ve tutukluluk süreçlerinde üç kez ifade değiştirdiğini anlattı.
Cinayetin yaşı en küçük olanlara yıkılmak istendiğini anlatan baba Çakır, "Bakıp göreceğiz. 8 Nisan'da inşallah gerçekler ortaya çıkacak." diye konuştu.
Hakan'ın kardeşi Melisa Çakır da babasıyla aynı iddiayı gündeme getirdi. Çakır, "Emsal bir karar olacağını düşünüyoruz. Umarım buradan devam eder. Babamın dediği gibi de üç kere ifade değiştirdiler. Yani yalan oynuyorlar. Umarım mahkememiz daha uzun sürmez." ifadelerini kullandı.
8 Nisan'da görülecek celsenin karar celsesi olacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır, dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile iddiaya göre yol verme meselesinden tartıştı.
Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, iki kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da basit yaralama suçundan beşer yıl hapis talep edildi.