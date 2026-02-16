Türkiye'nin konuştuğu otopark soygunu. 30 milyon dolar neden bagajdaydı? İfadesi ortaya çıktı
16.02.2026 13:59
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Bakırköy'deki lüks bir sitenin otoparkından 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11'e yükselirken olaya ilişkin paraların sahibi Bilal Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberi...
Araç bagajında saklanan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili 4 zanlı daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
İstanbul Florya'daki lüks sitenin otoparkına 11 Şubat'ta sahte sahte plakalı araçla giren 4 hırsızın hedefinde döviz bürosu sahibi Bilal Durmaz'ın otomobilleri vardı.
Soyguncular, lüks marka araçların camlarını kırarak bagajda duran 10 çuval parayı alıp, kayıplara karıştı.
30 MİLYON NEDEN ARABA BAGAJINDAYDI?
Mağdur Bilal Durmaz'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanan Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Durmaz, banka kısıtlamaları nedeniyle parayı araç bagajında tuttuğunu söyledi.
"BANKA HESAPLARIMIZDA KISITLAMA VAR"
Durmaz, yaklaşık 7 yıldır döviz ticaretiyle uğraştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"Banka hesaplarımızda kısıtlama karar var, bu yüzden finansal işlemlerde sorun yaşıyorum. Oturduğum site çok güvenli. Paraları o yüzden araçlarda saklıyordum. Evimi sattım, bankadaki nakit paramı çektim ve döviz bürosundaki ticari kazancımdan oluşan yaklaşık 30 milyon dolarımı çalan ve araçlarıma zarar veren şüphelilerden şikayetçiyim."
OLAYDAN DÖRT GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, zanlıların aynı siteye soygundan 4 gün önce sahte plakalı lüks bir otomobille girmeye çalıştığı ve keşif yaptığı da belirlendi.