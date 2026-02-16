Türkiye'nin konuştuğu otopark soygunu. 30 milyon dolar neden bagajdaydı? İfadesi ortaya çıktı

Durmaz, yaklaşık 7 yıldır döviz ticaretiyle uğraştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Banka hesaplarımızda kısıtlama karar var, bu yüzden finansal işlemlerde sorun yaşıyorum. Oturduğum site çok güvenli. Paraları o yüzden araçlarda saklıyordum. Evimi sattım, bankadaki nakit paramı çektim ve döviz bürosundaki ticari kazancımdan oluşan yaklaşık 30 milyon dolarımı çalan ve araçlarıma zarar veren şüphelilerden şikayetçiyim."

OLAYDAN DÖRT GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, zanlıların aynı siteye soygundan 4 gün önce sahte plakalı lüks bir otomobille girmeye çalıştığı ve keşif yaptığı da belirlendi.