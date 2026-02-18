Türkiye'nin "Küçük Venedik"inde sular kapıya dayandı!

Bölge esnafından Mustafa Kesimci, yükselen su seviyesinin "Küçük Venedik"e güzellik kattığını söyledi.

Kesimci, geçen yıl köprünün altına suyun hiç gelmediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Bu sene yağışlar güzeldi. Sularımız 2014 yılından sonra ilk defa bu kadar çok geldi. Hatta çadırlı kayıklarla köprü altından geçemiyoruz. Köprünün altındaki su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi. Normalde burası kara kalıyordu, araçlar geçiyordu. Şu anda köprünün altından kayıklar dahi geçmiyor. Rüzgar estiği zaman dalgalar büyüyor, görsel açıdan çok güzel.”