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Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cennetinin bulunduğu bölgeye depremde çöken binaların enkazı dökülüyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, molozlardan yükselen toz bulutlarıyla griye büründü.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 1

Türkiye'nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesine binaların molozları dökülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 2

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, 11 ilde en çok yıkımı Hatay’da yaptı.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 3

Binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 4

Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor.

Moloz dökme alanlarından birinin Samandağ ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı’na dökülmesi dikkat çekti. 

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 5

Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 6

ASBEST ENDİŞESİ

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, moloz tozlarındaki endüstriyel hammadde olan asbestten endişelendiklerini ifade etti.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 7

Atik, asbestin 2010 yılında yasaklandığını hatırlatırken "Yapılarda izolasyonda kullanılıyor. Bazen güneşlik olarak bazen de çok eski 30 yıllık binaların havalandırmaları üzerinde kaplama olarak kullanılıyor." dedi.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 8

Atik şöyle devam etti:

Bu yıkılan binalar yerle bir oldu. Bu asbestler bu molozlara, bu taşlara karıştı. Sadece asbest değil birçok kimyasal madde, zehirli madde bunun içerisinde yerleşimle iç içe dökülüyor” diye konuştu.

Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 9
Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 10
Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 11
Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 12
Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor - 13
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