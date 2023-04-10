Türkiye’nin kuş cenneti Samandağ'a molozlar dökülüyor

Türkiye'nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Hatay'ın Samandağ ilçesine binaların molozları dökülüyor.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, 11 ilde en çok yıkımı Hatay’da yaptı.
Binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.
Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor.
Moloz dökme alanlarından birinin Samandağ ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı’na dökülmesi dikkat çekti.
Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü.
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, moloz tozlarındaki endüstriyel hammadde olan asbestten endişelendiklerini ifade etti.
Atik, asbestin 2010 yılında yasaklandığını hatırlatırken "Yapılarda izolasyonda kullanılıyor. Bazen güneşlik olarak bazen de çok eski 30 yıllık binaların havalandırmaları üzerinde kaplama olarak kullanılıyor." dedi.
Atik şöyle devam etti:
Bu yıkılan binalar yerle bir oldu. Bu asbestler bu molozlara, bu taşlara karıştı. Sadece asbest değil birçok kimyasal madde, zehirli madde bunun içerisinde yerleşimle iç içe dökülüyor” diye konuştu.