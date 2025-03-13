Türkiye'nin "lezzet başkenti" Hem göze hem de mideye hitap ediyor
Gastronomi şehri Gaziantep mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslüyor.
UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağında olan Gaziantep'te, Ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. Kentin yöresel yemeklerinin başında gelen ve Osmanlı dönemi mutfağından miras kalan beyran, kelle paça ve kebap çeşitleri, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslemeye devam ediyor.