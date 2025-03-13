Türkiye'nin "lezzet başkenti" Hem göze hem de mideye hitap ediyor

"EN GÜZEL İFTARLAR GAZİANTEP'TE YAŞANIYOR"

Gaziantep'te Ramazan ayını sevinçle ve coşkuyla karşıladıklarını belirten Çadır, "Ramazan ayında Gaziantep'te evlerde kentin yemekleri yenildiği gibi restoranlarda da yeniliyor. Gastronomi şehri olduğumuzdan dolayı ciddi bir yemek kültürümüz var. Gaziantep'te 365 günde olduğu gibi Ramazan'da da yemek kültürümüz daha da yükseliyor. Beyran, kebap çeşitleri ve diğer yemeklerle insanlar sahur ve iftarını yapıyor. Biz de çeşit çeşit yemeklerimizi Ramazan için yapıyoruz. Çevre illerden Gaziantep'e gelip iftarını yapmak isteyen yerli turistlerimiz oluyor ve şehrimize gelip iftar yapıyorlar. Çünkü Gaziantep gastronomi şehridir. UNESCO tarafından da koruma altında olan lezzetlerimize çok talep var" dedi.





