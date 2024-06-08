Türkiye'nin Maldivleri Kurban Bayramı'na hazır, ziyaretçilerini bekliyor

SALDA GÖLÜ'NDE BİRÇOK FARKLI NOKTA VAR

Salda Gölü'nün hem bilimsel açıdan hem de doğal güzellik olarak çok kıymetli olduğunu, gölün bir tarafından bilimsel çalışmalar yapılırken bir taraftan da ziyaretçilerin keyifli anlar yaşamaları hazırlandığını ve bu yüzden gölün ve çevresinin temiz bırakılmasının gerektiğini de söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren; “Beyaz Adalar'ın olduğu kısımda yüzme olayı yok. Beyaz Adalar'ı biz görsel olarak kullanma gayreti içerisindeyiz. Beyaz Adalar'ın bulunduğu lokasyona yine üniversitenin bilim insanları yararlansın diye bilim merkezini kurduk. Bunun üniversiteye devrini gerçekleştirdik ve orası bilimsel açıdan kullanılacak bir alan. Salda Gölü çok geniş bir lokasyona sahip. Yüzülebilen alanları var, bilimsel açıdan değerlendirilecek alanlar, görsel olarak fotoğraf çekilecek alanlar var. Yüzülmesi gereken alanlarda gerekli tedbirler alınarak vatandaşlar buradan istifade edebilir. Beyaz Adalar'ın olduğu lokasyondan da fotoğraf çekimidir, seyir zevki güzel olan yerler gezilerek ziyaret edilebilir” sözlerini ifade etti.



Salda Gölü kenarına yapılan 7 kilometrelik bisiklet yolu ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan sıcak hava balonları ile de hem ziyaretçi sayısının artması hem de gelecek ziyaretçilerin farklı etkinliklerle Salda Gölü'nü doya doya keşfetmeleri hedefleniyor.