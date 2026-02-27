Türkiye'nin merakla beklediği Yaren Leylek geldi. Adem Amca ile Yaren'in buluşması 15. yılda da gerçekleşti
27.02.2026 12:56
AA
Beklenen kavuşma bu sene erken gerçekleşti. Bursa'da Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek 15'inci yılında da geldi.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.
Yaren Leylek, yine Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına kondu.
Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.
"MEĞER TANIYAMAMIŞIZ"
Tüydeş, sosyal medya hesabından ilgili fotoğrafları paylaşıp Yaren Leylek'in gelişini duyurdu.
"Yeniden hoş geldin Yaren." ifadelerini kullanan Tüydeş, "Günlerdir Adem Amca ile birlikte 'Acaba görür müyüz?' diye güneye uzun uzun bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız. İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık. Hava şartları nedeniyle göle de açılamamıştık. Dün Adem Amca’nın kapısının önünde beklemeye başlayınca içimize bir şüphe düştü. Bu sabah buz gibi havaya rağmen şansımızı yeniden denedik…" dedi.
Tüydeş, "Buluşma 15. yılda da gerçekleşti." ifadelerini kullandı.