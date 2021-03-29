Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından güncellenen Covid-19 risk haritasını paylaştı. Yenilenen haritada İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 58 il, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye'nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye dahil olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. İşte 8 maddede alınan yeni kararlar...

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.03.2021 - 21:36 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 08:58

Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 1

1- 58 İLDE HAFTASONU KISITLAMASI

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu kırmızı kategorideki 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.

Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek riskli illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

58 İL KIRMIZI KATEGORİDE

Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 2

2- 21.00-05.00 ARASI KISITLAMA SÜRECEK

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 3

3- TAM GÜN KISITLAMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞMEDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/ veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi/ pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve / veya pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 4

4- RAMAZAN'DA TÜM ÜLKEDE HAFTASONU KISITLAMASI

Ramazan ayı boyunca tüm ülkede haftasonları sokak kısıtlaması uygulanacak. 

Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 5

5- TOPLU İFTAR VE SAHUR YOK

Ramazan'da toplu iftar ve sahur programları yapılmayacak.
Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 6

6- KAFE VE RESTORANLAR İÇİN YÜZDE 50 ŞARTI

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasite sınırlaması ile HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve/veya pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 7

7- KAFE VE RESTORAN ÇALIŞANLARINA 1500 LİRA DESTEK

Restoran ve kafe çalışanlarının SGK primleri ödenecek, ayrıca 1500 lira nakdi destek verilecek.
Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 8

8- RAMAZAN'DA YALNIZCA PAKET SERVİS

Kafe ve restoranlar Ramazan ayında ise yalnızca paket servisi yapacak.
Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 9
Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar) - 10

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