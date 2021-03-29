Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar)

3- TAM GÜN KISITLAMADA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞMEDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/ veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.



Cumartesi/ pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve / veya pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.