Türkiye'nin önemli bölümü kırmızı oldu (8 maddede yeni kararlar)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.03.2021 - 21:36 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 08:58
İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu kırmızı kategorideki 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.
Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.
Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek riskli illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/ veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Cumartesi/ pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Online sipariş firmaları da cumartesi ve / veya pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
Ramazan ayı boyunca tüm ülkede haftasonları sokak kısıtlaması uygulanacak.
Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri yüzde 50 kapasite sınırlaması ile HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.
Ancak bu işyerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.
Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve/veya pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.