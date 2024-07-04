Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var

Kağızman’ın meşhur kayısısında hasat dönemi başladı. Bu yıl yağmurların bolluğu yüzleri güldürürken, kayısı verimi oldukça fazla. Yurtdışına kadar birçok yere gönderilen Kağızman kayısısının diğer kayısılara göre en büyük farkı, aroması ve sofralık olması.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 1

Üreticiler “Kağızman’da kayısı çiçekleri açtığında böyle giderse bütün Türkiye’ye yetecek kayısımız var demiştik. Çok şükür öyle de oldu kayısımız bol ve fiyatı oldukça makul” diye konuştular.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 2

Kayısılar, vücut için önemli olan C vitamini açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 3


Kayısılarda bol miktarda beta-karoten bulunur. Beta-karoten vücutta A vitamini seviyelerini artırarak göz sağlığını ve deri sağlığını destekler.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 4

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER


Lif açısından zengin olan kayısılar sindirim sistemini düzenler ve sindirim sağlığını destekler. Ayrıca tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 5

Kayısılar potasyum açısından zengindir. Potasyum sinir sistemi ve kas fonksiyonları için önemlidir. Ayrıca kan basıncını düzenlemede yardımcı olabilir.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 6

Kayısılar, antioksidan bileşikler içerir. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 7

A vitamini ve beta-karoten içeriği sayesinde kayısılar göz sağlığını destekler. Özellikle gece körlüğü gibi problemlerin önlenmesinde faydalı olabilir.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 8

Beta-karoten ve C vitamini, kayısının cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlamasına yardımcı olur. Antioksidan özellikleri sayesinde cilt yaşlanmasını geciktirebilir.

Kayısılar içerdikleri potasyum, magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi minerallerle kemik sağlığı için önemli bir destek sağlar.

Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var - 9

Lif içeriği sayesinde kayısılar sindirimi yavaşlatır, doluluk hissi sağlar ve böylece aşırı yeme riskini azaltabilir.

Kayısının bu faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için taze ve doğal kayısıları tercih etmek önemlidir. Günlük beslenme düzeninde çeşitlilik sağlayarak, sağlık için önemli olan besin öğelerini almak daha kolay olacaktır.

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