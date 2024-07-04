Türkiye'nin sarı altını! Hasat başladı, bu yıl bol bol var

Lif içeriği sayesinde kayısılar sindirimi yavaşlatır, doluluk hissi sağlar ve böylece aşırı yeme riskini azaltabilir.



Kayısının bu faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için taze ve doğal kayısıları tercih etmek önemlidir. Günlük beslenme düzeninde çeşitlilik sağlayarak, sağlık için önemli olan besin öğelerini almak daha kolay olacaktır.