Türkiye'nin sofralık kayısı üretim merkezi: "İlçede zarar yaklaşık yüzde 30"
Türkiye'de sofralık kayısının yüzde 90'ının üretildiği Mersin'in Mut ilçesinde zirai don yaklaşık yüzde 30 kayıpla hafif atlatıldı.
Türkiye'nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de bu sene zirai don etkili oldu. Yaklaşık 2 ay önce birçok bahçenin zarar gördüğü Mersin'de, 3-4 gün önce yaşanan zirai don çok fazla etkilemedi. Özellikle mikro klima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısı üretiminin yapıldığı Mut ilçesinde zirai don 20-30 arasında bir hasar verdi. Rengiyle, kokusuyla, görüntüsüyle Mut sofralık turfanda kayısısı Rusya, Orta Doğu, Rusya, Ukranya, Hindistan ve Avrupa'ya ihraç edilirken, 712 bin dekar tarım arazisi olan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda üretim yapıldığı bildirildi.
Narlı Mahallesi'ndeki bahçelerde incelemeler yapan Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Zirai dondan kaynaklı olarak daha fazla zarar olmadan kurtulduğumuza şimdilik seviniyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde başka zarar ziyan olmaz" dedi.