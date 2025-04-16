Türkiye'nin sofralık kayısı üretim merkezi: "İlçede zarar yaklaşık yüzde 30"

Zirai dondan sonra yapılması gereken konusunda bilgi veren Ziraat Mühendisi Cennet İnce ise, "Don vurduktan sonra en azından beslemeyle bir tık ağacın stresini azaltmak adına deniz yosunu gibi ürünler uygulayarak ağaçlarımızın stresini bir tık alabiliriz" ifadelerini kullandı.



Zirai don nedeniyle bahçesi zarar gören Rukiye Atik, "Bir soğuk çıktı. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ama bir kalktık sabah her şey bitmiş" diye konuştu.





