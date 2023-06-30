Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor
Bursa’da Türkiye’nin 5 alem ustasından biri olan Rıza Akbalış, 120 yıllık aile mesleğini büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Alemci Akbalış, bu güne kadar Amerika, İsviçre, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine alem yaptığını söyledi.
Bursa’da 59 yaşındaki Rıza Akbalış 3 kuşaktır devam eden 120 yıllık aile mesleğini, ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyor. Abdal Mahallesi’nde bulunan atölyesinde babasından kalan aletlerle zanaatine devam eden Akbalış, Türkiye’de birçok tarihi caminin alemini onarırken yurt dışına da sipariş üzerine ihracat yapıyor.