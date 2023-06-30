Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor

DEVAM ETTİRECEK KİMSEYİ BULAMIYOR

Kendisinden sonra mesleğine devam edecek kimse kalmayacağını söyleyen Akbalış, “Çırak arıyorum. Bazen geliyor buraya gençler ama onlar daha çok bilgisayar başında para kazanmak istiyor. Çok meşakkatli bir iş olduğu için durmuyorlar, canları sıkılıyor. Aslında sıkılmasalar ekmek de yerler, benim gibi sanatçı da olurlar. Yaşadığım sürece bu meslekte devam edeceğim fakat benden sonra benden sonra nasıl devam edecek buna çok üzülüyorum.” şeklinde konuştu.