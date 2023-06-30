Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor

Bursa’da Türkiye’nin 5 alem ustasından biri olan Rıza Akbalış, 120 yıllık aile mesleğini büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Alemci Akbalış, bu güne kadar Amerika, İsviçre, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine alem yaptığını söyledi.

Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor - 1

Bursa’da 59 yaşındaki Rıza Akbalış 3 kuşaktır devam eden 120 yıllık aile mesleğini, ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyor. Abdal Mahallesi’nde bulunan atölyesinde babasından kalan aletlerle zanaatine devam eden Akbalış, Türkiye’de birçok tarihi caminin alemini onarırken yurt dışına da sipariş üzerine ihracat yapıyor.

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Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor - 2

Genellikle balkan ülkelerinden çok fazla talep olduğunu dile getiren Akbalış, bu güne kadar Amerika, İsviçre, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine alem yaptığını söylüyor. Türkiye’de sadece 5 tane alem ustası kaldığını belirten Akbalış, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsesi kalmadığını söylüyor.

Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor - 3

AİLECEK 120 YILDIR ALEMCİLİK YAPIYORLAR

Dedesinin kullandığı malzemelerle dede mesleğine devam ettiğini ifade eden Rıza Akbalış, “Dedemin mesleğini yapıyorum. Yaşadığım sürece bu işe devam edeceğim. Türkiye genelinde bu mesleği 5 kişi yapıyor. Tamamen el sanatı. Çekiçlerle dedemin ve babamın kullandığı takımlarla işime devam ediyorum.” dedi.


Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor - 4

TÜRKİYE'DE 5 ALEM USTASI KALDI 

Türkiye genelinde 5 alem ustası kaldığını ve son nesil olduklarını aktaran Akbalış, “Türkiye’de bu mesleği yapan 5 kişi kaldı. Gaziantep’te, Samsun’da, Trabzon’da, Afyonkarahisar’da ve biz yapıyor. Bursa’yı biz temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin son 5 alemcisinden biri 120 yıllık aile mesleğini devam ettiriyor - 5

DEVAM ETTİRECEK KİMSEYİ BULAMIYOR

Kendisinden sonra mesleğine devam edecek kimse kalmayacağını söyleyen Akbalış, “Çırak arıyorum. Bazen geliyor buraya gençler ama onlar daha çok bilgisayar başında para kazanmak istiyor. Çok meşakkatli bir iş olduğu için durmuyorlar, canları sıkılıyor. Aslında sıkılmasalar ekmek de yerler, benim gibi sanatçı da olurlar. Yaşadığım sürece bu meslekte devam edeceğim fakat benden sonra benden sonra nasıl devam edecek buna çok üzülüyorum.” şeklinde konuştu.

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