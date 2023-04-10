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Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı

Yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji Genel müdürlüğü, hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde azalacağı Güneydoğu Anadolu'da ise artacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesi günü yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da batı bölgelerde düşeceği doğu bölgelerde ise artacağı tahmininde bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 2

Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklıklarının da batı bölgelerinde 6-8 derece artması bekleniyor.

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 3

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkenin genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 5

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 6

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 7

10 NİSAN PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 8

11 NİSAN SALI HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 9

12 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 10

13 NİSAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı: Meteoroloji'den 15 il için uyarı - 11

14 NİSAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

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