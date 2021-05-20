Türkiye'nin tek mağara kazıcısı (Pandemiden sıkılıp başladı)

Emeğiyle açtığı mağarada keyifle çalıştığını anlatan Yasin Emre Morgil, “Pandemi döneminde zaman geçirmek için kendime ait arazide mağara yapmaya başladım. Toplamda 4 oda yapacağım. Kazma küreklerle el emeği ile mağaranın içini oyuyorum. Tamamlanan alanda pencere açtım, şimdiden orada çay demleyerek eşsiz manzaranın keyfini çıkarıp dinleniyorum. Günde zemine bağlı olarak 10 santimetre ile 1 metre arası ilerliyorum. Keyif olarak yapıyorum. Köyümden gelip bana yardım etmek isteyenler oluyor. Burayı duyup daha şimdiden gelmeye başlayanlar var, gelenlerin de oldukça ilgisini çekiyor. Şimdi yapıyorum ama ne için kullanacağımı planlamadım. İnsanlar gelsinler, dinlensinler, keyfini çıkarsınlar yeter. Amacım, Türkiye'ye hizmet etmiş, emek vermiş bu isimlerin her ortamda anılması ve yaşatılmasını sağlamak. Kalan bir odayı 15 Temmuz şehitleri, diğer odayı da Muhsin Yazıcıoğlu anısına yapacağım. İlk hedefim 4 tane odaya ulaşmak sonra odaların sayısını artırabilirim. Mağaranın etrafını da fidanlarla çeviriyorum. O fidanlara da yine isim vereceğim. Meyvesinden yiyenler onlar için dua ederler” diye konuştu.