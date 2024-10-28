Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş

Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşını kutluyor. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geleneksel ay yıldızlı fotoğraf çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 1

Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 2

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Türk bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 400 beygir gücündeki "Pitts S2S Experimental" uçağının çevresinde hilal şekli oluşturacak şekilde dizildi.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 3

Yıldız noktasını ise bu akrobasi uçağı oluşturdu.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 4

Drone ile de görüntülenen çekimin ardından katılımcılar Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 5

Semin Öztürk Şener gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 6

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu büyük bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydeden Şener, "Ben de böyle özel bir günde 'Yeni Menekşe'yle gökyüzünde olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok kıymetli. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın cumhuriyet." diye konuştu.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 7

Gösteri uçuşunun ardından Şener merkezde vatandaşlara imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çekti.

Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 8
Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 9
Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 10
Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş - 11
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