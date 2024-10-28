Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu büyük bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydeden Şener, "Ben de böyle özel bir günde 'Yeni Menekşe'yle gökyüzünde olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok kıymetli. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın cumhuriyet." diye konuştu.