Türkiye'nin tek sivil akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101. yaşına özel uçuş
Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşını kutluyor. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geleneksel ay yıldızlı fotoğraf çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı.
Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.