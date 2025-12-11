Türkiye'nin UNESCO mirası. İstanbul'da korunması gereken 4 yer

Sultanahmet Dünya Mirası Alanı, Sarayburnu Tepesi üzerinde Sur-i Sultani Bölgesi ve Sultanahmet Bölgesi olarak iki farklı alandan oluşuyor. Bu alanın duvarları Roma çağından günümüze kadar onarımlarla yaşatılmaya çalışılıyor. Bizans dönemi boyunca önem kazanan bu bölge İmparatorluk sarayı ve Ayasofya Camisi'nin de bulunmasıyla devletlerin merkezi haline gelmiş.

Divanyolu'nun üzerinde yer alan Million Anıtı, İstanbul'dan Roma'ya giden yolun başlangıcı kabul edilmiş. Bizans döneminde bu alan siyasi ve dini irade ile halkın eğlence hayatının odağı olmuştur. Büyük Saray hem hükümdar ve ailesinin özel hayatının geçtiği alan hem de devletin idari merkezi olarak kullanılan bir mekân olmuş. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dini ve idari gücün sembolüdür. Hipodrom ise halkın günlük hayatındaki eğlence ve yarışların, imparatorluk törenlerinin yapıldığı toplumsal bir mekândır.

Ayasofya Cami'si 6. yüzyılda inşa edilmiş ve olağanüstü boyutlarda alışılmadık tasarımı ile dikkati çekiyor. Mimarlık şaheseri olarak günümüze ulaşan yapının mozaik tekniğinde kullanılan tasvirleri Bizans resim sanatının en önemli örnekleri arasında olup dünya resim sanatı açısından da büyük bir öneme sahip.

Bizans kiliselerinden Ayairini de bütün birimleriyle günümüze ulaşabilen önemli bir eserlerden biri olarak bölgede yer alıyor. Bizans döneminin önemli bir yerleşim alanı olan bölgede Yerebatan ve Binbirdirek gibi büyük ölçekli sarnıçlar bulunuyor. Daha küçük ölçülerde olmak üzere elli kadar sarnıç bulunuyor.

Topkapı sarayı, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar edilmiş her dönemin mimari ve süslemeli özelliklerini bir arada taşıyan ve günümüze ulaşabilen en önemli eserlerden biridir.

Alanda cami-mescid, tekke, medrese, türbe, hamam, sebil, çeşme, arasta-çarşı su terazisi, muvakkithane, sıbyan mektebi, imaret gibi yapı tipleri bulunuyor. Bunlardan Mimar Sinan tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yanında bir çifte hamam olarak ele alınan Haseki Hürrem Sultan’ın hamamı nadir örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.