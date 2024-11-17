Türkiye'nin üzüm ambarı: Hasat devam ediyor

Türkiye'nin üzüm ambarı olan Manisa'da temmuz ayında başlayan hasat aralık ayının sonuna kadar bazen de ocak ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Temmuz ayında örtü altına alınmaya başlayan bağlardaki üzümler üstlerine örtülen örtü sayesinde hem dalında hem de taze olarak kesilmeyi bekliyor.