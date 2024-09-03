Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor
Siirt’te taze fıstık, eylül ayının başlangıcı ile tezgahlarda yerini aldı. 300 TL'den alıcı bulan fıstık, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Hem besleyici hem de lezzetli bir atıştırmalık olan fıstık demir, magnezyum, çinko açısından da oldukça zengin.
Siirt’te çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından olan taze Siirt fıstığı yeni mahsulü piyasa çıkarak, tezgahlarda yerini almaya başladı.
Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Siirt fıstığının bu yıl ki fiyatı 300 TL’den alıcı buluyor. Siirt fıstığının kızarmış olanları toplanmaya başlarken, Eylül ayı içerisinde Siirt fıstığının hasadının tamamlanması bekleniyor.