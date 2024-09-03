Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor

Siirt’te taze fıstık, eylül ayının başlangıcı ile tezgahlarda yerini aldı. 300 TL'den alıcı bulan fıstık, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Hem besleyici hem de lezzetli bir atıştırmalık olan fıstık demir, magnezyum, çinko açısından da oldukça zengin.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 1

Siirt’te çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından olan taze Siirt fıstığı yeni mahsulü piyasa çıkarak, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Siirt fıstığının bu yıl ki fiyatı 300 TL’den alıcı buluyor. Siirt fıstığının kızarmış olanları toplanmaya başlarken, Eylül ayı içerisinde Siirt fıstığının hasadının tamamlanması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 2

Bu yılki fıstıkların güzel olduğunu belirten kuruyemiş esnafı Ramazan Yılmaz, "Tam hasadımız başlamamış. 15 Eylül'de hasadımız başlıyor. Şu anki fiyatını da 300 liradan başlattık. Siirt halkımız da bu fıstığı çok seviyor. Kimisi yaş halini daha çok seviyor. Kuru halini sevmiyor fıstığın. Her zaman olmadığı için bazıları alıp da kışlık yapıp dolaplarına da koyabiliyor. Fıstıklarımızın hepsi çatlak, hepsi tek tek seçilmiş. Dalından seçerek geliyor bu fıstıklar bize’’ şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 3

Müşteri Turan Açıkgöz ise; "Bende 2 kilogram aldım. Siirt yaş fıstığını çok seviyorum. Herkese tavsiye ediyorum’’ dedi.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 4

Siirt'te halk arasında Türkiye'nin "yeşil altını" olarak da bilinen fıstık, sağlık için pek çok fayda sağlıyor. Protein, lif, vitamin zengini olan fıstık, özellikle güçlü bir B vitamini kaynağıdır. Mineraller, manganez ve çinko açısından da zengin olan fıstık kalp sağlığını destekler.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 5

1- KALBİ KORUR, KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kalp sağlığı için faydalı olan tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar içerir. Bu yağlar kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 6

2- YAŞLANMAYI YAVAŞLATABİLİR

Fıstıklar, özellikle E vitamini, resveratrol ve flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşenler, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 7

3- DOĞAL LİF KAYNAĞI

Güçlü bir lif ve protein kaynağı olan fıstıklar, tokluk hissi sağlamaya yardımcı olur. Dolayısıyla kilo kontrolünde yardımcı olur.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 8

Yüksek lif kaynağı olduğu için bağırsak sağlığını da destekler. Sindirim sistemi için faydalı olan lif içerir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 9

4- KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR

Fıstıklar düşük glisemik indekse sahiptir, bu da kan şekeri seviyelerinin daha dengeli kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, lif ve sağlıklı yağlar kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyebilir.

Türkiye'nin yeşil altını tezgahta 300 liradan yerini aldı! Faydasını duyan kapış kapış alıyor - 10

UYARI! Tabii ki, fıstık tüketirken alerji riski olduğunu da unutmamak gerekir. Ayrıca, fıstıkların tuzlu veya şekerli versiyonlarından kaçınmak, sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Bu nedenle fıstık tüketmeden önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışmanız önemlidir.

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