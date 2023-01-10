Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren hastane uydu fotoğraflarında

Denize dolgu işlemlerinin çok hızlı tamamlandığını söyleyen Nihat Kopuz, "Hem bölgemiz hem de ilimiz açısından çok değerli bir yatırım. Ayrıca Gündoğdu mahallemize de çok şeyler katacağını düşünüyoruz. Hastanenin inşaatıyla burada da vizyon değişimleri başladı. Yatırımlar arttı, hareketlenmeler başladı. Çok büyük bir hizmet, yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.