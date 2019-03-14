"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllendirildi

AK Parti hükümetlerinin kadın istihdamına yönelik hedeflerine değinen Erdoğan, "Hükümetimiz, 2023’te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41’e ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: