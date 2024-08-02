Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da fenomen haline geldi. “Masrafsız amca” olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.

Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

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Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 2

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.

Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 3

Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takılırken, bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 4

Bazı kullanıcılar ise ekipmana ihtiyaç duymayan Dikeç’i para karşılığında avantaj elde edilebilen oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek “masrafsız oynayan amca” olarak niteledi.


Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 5

Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı.

Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 6
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 7
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 8
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 9
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 10
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 11
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 12
Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı - 13
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