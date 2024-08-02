Türkiye'ye gümüş madalya getiren Dikeç, Japonya'da fenomen oldu: 330 binden fazla paylaşım yapıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da fenomen haline geldi. “Masrafsız amca” olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.