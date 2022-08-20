Türkiye'ye sınır kapılarından 1 milyon 872 bin gurbetçi geldi

İzmit'ten, yaşadığı Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Mustafa Pektaş, Türkiye'den ayrılmanın buruk hüznünü yaşadığını söyledi. Türkiye'ye geldiklerinde sevinçten, çıkışta hüzünden ağladıklarını belirten Pektaş, "4 hafta iznimizi yaptık. Biraz yoğun geçti, işlerimiz vardı. Bekliyoruz her seneki gibi. Şu bayrağı gördüğümüzde, geldiğimizde sevinçten, giderken de üzüntüden ağlıyoruz. Çok zor oluyor ama bunu Türkiye'dekiler anlayamıyorlar. Biz buraya gelince, 'Siz yurt dışından geliyorsunuz. Orada sizin için her şey güzel' diyorlar ama vatan hasreti, şu ezanın sesini bile insan özlüyor. Özlemez olur mu? Gün saymaya başladık. 360 gün kaldı. Allah nasip ederse, biz her sene Türkiye'ye geliriz. Başka bir ülkeyi tercih etmiyoruz. Bizim vatanımızdan güzel ülke yok" dedi.